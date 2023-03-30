Про це розповів автор ініціативи, член парламентського комітету з питань нацоборони, безпеки та розвідки Федір Веніславський. За його словами, законопроєкт ще не зареєстрований – він на доопрацюванні.
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Суть законопроєкту
Головна ідея запропонованого Веніславським законопроєкту полягає в тому, що у випадку якщо військовозобов'язаний був належним чином поінформований про необхідність з'явитись до ТЦК, але не зробив цього, то терцентр матиме право оприлюднити його особисті дані: ім'я, прізвище, ідентифікаційні ознаки в окремому переліку.
Після того, як чоловік все ж таки виконає своє зобов'язання, то інформація з реєстру буде вилучена.
Якщо людина була належним чином, можливо через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до територіального центру, але не зʼявилась, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обов'язок захищати Батьківщину,
– зазначив Веніславський.
На переконання нардепа, оприлюднення особистих даних може виконати функцію "громадського тиску" на чоловіка, який ухиляється від прибуття в ТЦК.
Коли може з'явитись реєстр
Федір Веніславський зауважив, що депутати тільки почали працювати над подібними законодавчими ініціативами. Очікувати на оформлення їх у вигляді конкретних законопроєктів можна через місяць – два.
Про реєстр нардеп розповів у тлі обговорень вручення повісток через месенджери.