В Украине не осталось уцелевших электростанций, – Зеленский

Россия практически каждый день проводит атаки на критически важную инфраструктуру Украины. В результате вражеских обстрелов повреждены все электростанции страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Последствия войны в Украине

По словам Зеленского, в Украине в результате российских атак фактически не осталось неповрежденных электростанций. Кроме того, из-за действий врага разрушено множество вокзалов, больниц, университетов и гражданских предприятий.

Более того, россияне атаковали и повредили все тепловые электростанции в стране.

Российские ракеты нацелены именно на то, чтобы сделать жизнь украинцев невыносимой,

– добавил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что восстановление Украины и поддержка энергетического сектора были среди основных вопросов во время переговоров с Александром Вучичем.

К слову, президент Сербии говорит, что не видит путей для скорейшего завершения войны России против Украины, но его страна и международное сообщество "очень хотят этого". Вучич считает, что следующая зима будет тяжелой, в частности для Украины.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль предупреждал, что Украина может столкнуться с самой тяжелой зимой с начала полномасштабной войны. Россия, по его словам, изменила тактику атак, и теперь бьет не только по энергетике, но и по водной инфраструктуре.