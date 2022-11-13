В Украине воздушная тревога: зафиксировали вылет истребителя с ракетами "Кинжал"

Утро воскресенья, 13 ноября, началось с масштабной воздушной тревоги. Сирены взвыли во всех областях Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Людей призывают немедленно пройти в укрытие, ведь над территорией Беларуси зафиксирована активность тактической авиации врага.

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По данным телеграм-канала monitor, следящего за активностью вражеской авиации, есть взлет МиГ-31К.

МиГ-31К – потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.

МиГ-31К обычно сопровождают 2 – 3 истребителя Су-30СМ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13 ноября / Фото "єМапа"

Заметим, что вчера, 12 ноября, в Украине несколько раз звучала воздушная тревога. После обеда на территории Беларуси была зафиксирована активность вражеской авиации, в частности в небо взлетели по меньшей мере 2 истребителя, в том числе Миг-31К – потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Через полтора часа Миг-31К ушел на посадку, а запусков ракет с территории Беларуси не зафиксировали.

Когда Россия может нанести новый массированный удар по Украине

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что в настоящее время Россия накапливает свой ракетный потенциал. Он убежден, что в запасе врага есть определенное количество ракет, однако они не могут все использовать сразу.

Игнат подчеркнул, что Россия очень долго накапливала весь ракетный потенциал. Однако с 24 февраля она почти исчерпала свой запас. Именно поэтому россияне не могут постоянно наносить такие атаки, как вот 10 октября.

Также Игнат рассказал, когда Россия может нанести следующий массовый удар по Украине. По его словам, это может произойти во время саммита G20, который состоится 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии.

Добавим, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также отметил, что оккупанты взяли паузу, чтобы собрать следующий залп ракет для ударов по мирным украинским городам. Так что ракеты у них еще есть, но согласно тенденциям – их количество не растет.

К слову – Андрей Харук объяснил, ждать ли от оккупантов массированных ракетных атак: смотрите видео