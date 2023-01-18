По всей Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 18 января, по всей территории нашего государства ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильный ветер и местами дождь.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям установила первый – "желтый" уровень опасности. Об этом информирует 24 Канал.

К теме Штормовой ветер и сильный дождь: прогноз погоды на 18 января.

Порывы ветра до 20 метров в секунду

18 января на Закарпатье и в Карпатах будет идти значительный дождь, в горах с мокрым снегом. В то же время утром и днем порывы ветра на территории Украины будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,

– отметили в Укргидрометцентре.

18 января в Украине объявили штормовое предупреждение / Фото Укргидрометцентра

Кстати, в Одесской области ветер будет еще сильнее. Так, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, порывы будут достигать 19 – 24 метров в секунду.

Обратите внимание! Штормовой ветер может наделать много бед, поэтому следует быть внимательными и придерживаться ряда рекомендаций. В частности, специалисты советуют плотно закрывать окна. На улице лучше держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач. Кроме того, не стоит оставлять возле них автомобиль. Также по возможности переждите непогоду дома или спрячьтесь в укрытии.