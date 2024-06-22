Россияне осуществили пуски ракет с Ту-95: в Украине масштабная воздушная тревога

22 июня 2024, 02:58
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Российские военные поздно вечером 21 июня подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95. Также была зафиксирована активность тактической авиации врага. Из-за российской авиации и атаки "Шахедов" воздушная тревога охватила всю Украину.

Около трех часов ночи в Украине начали объявлять воздушную тревогу из-за угрозы ракетных обстрелов, пишет 24 Канал. В то же время россияне атакуют Украину "Шахедами".

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 Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

04:14, 22 июня

Во Львовской ОВА сообщили о ракете в направлении Львовщины!

04:09, 22 июня

Ракеты продолжают движение:
– из Ровенской области в Хмельницкую. Курс юго-западный.
– из Винницкой области в Хмельницкую. Курс западный.

04:05, 22 июня

Еще ракеты на Черниговщине – курс западный.

03:59, 22 июня

В ПС сообщили о движении ракет

Группа ракет на севере находится в Житомирской области. Направляется на запад в направлении Ровенской области. Курс – Луцк. Другая группа ракет в Винницкой области. Направляются в направлении Винницы, Курс северо-западный.

03:51, 22 июня

Ракеты на юге направляются на Умань!

03:50, 22 июня

В Воздушных силах сообщили детали относительно крылатых ракет

Группа ракет на севере продолжает движение через Киевскую область в направлении Житомирщины. Курс западный.
Другая группа ракет на юге – направляются вдоль Одесской и Николаевской областей в направлении Винницкой области. Курс северо-западный.

03:38, 22 июня

Группа ракет на Черниговщине продолжают движение курсом на юго-запад. Направление на Чернигов и Киев. Еще одна группа ракет на юге в районе Одесской области, курс – северо-западный!

03:31, 22 июня

Скоростная цель на Черниговщине курсом на Киевщину. Также скоростная цель с юга в районе Николаева, курсом на северо-запад!

03:03, 22 июня

Скоростная цель на Запорожье курсом на восток в направлении Покровского.

02:55, 22 июня

Воздушные силы предупредили об угрозе из-за активности вражеской тактической авиации. Из-за этого и движения "Шахедов" воздушную тревогу объявили во всех регионах страны.

23:47, 21 июня

Зафиксирован взлет 4 бортов ТУ-95МС с авиабазы "Оленья".

Автор: Михайло Гема