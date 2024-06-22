Россияне осуществили пуски ракет с Ту-95: в Украине масштабная воздушная тревога

Российские военные поздно вечером 21 июня подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95. Также была зафиксирована активность тактической авиации врага. Из-за российской авиации и атаки "Шахедов" воздушная тревога охватила всю Украину.

Около трех часов ночи в Украине начали объявлять воздушную тревогу из-за угрозы ракетных обстрелов, пишет 24 Канал. В то же время россияне атакуют Украину "Шахедами".

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