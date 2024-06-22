Россияне осуществили пуски ракет с Ту-95: в Украине масштабная воздушная тревога
Российские военные поздно вечером 21 июня подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95. Также была зафиксирована активность тактической авиации врага. Из-за российской авиации и атаки "Шахедов" воздушная тревога охватила всю Украину.
Около трех часов ночи в Украине начали объявлять воздушную тревогу из-за угрозы ракетных обстрелов, пишет 24 Канал. В то же время россияне атакуют Украину "Шахедами".
Смотрите также Россияне подняли свои ТУ-95 для атаки по Украине: что это за самолеты и какими ракетами бьютКстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Во Львовской ОВА сообщили о ракете в направлении Львовщины! Ракеты продолжают движение: Еще ракеты на Черниговщине – курс западный. Группа ракет на севере находится в Житомирской области. Направляется на запад в направлении Ровенской области. Курс – Луцк. Другая группа ракет в Винницкой области. Направляются в направлении Винницы, Курс северо-западный. Ракеты на юге направляются на Умань! Группа ракет на севере продолжает движение через Киевскую область в направлении Житомирщины. Курс западный. Группа ракет на Черниговщине продолжают движение курсом на юго-запад. Направление на Чернигов и Киев. Еще одна группа ракет на юге в районе Одесской области, курс – северо-западный! Скоростная цель на Черниговщине курсом на Киевщину. Также скоростная цель с юга в районе Николаева, курсом на северо-запад! Скоростная цель на Запорожье курсом на восток в направлении Покровского. Воздушные силы предупредили об угрозе из-за активности вражеской тактической авиации. Из-за этого и движения "Шахедов" воздушную тревогу объявили во всех регионах страны.
– из Ровенской области в Хмельницкую. Курс юго-западный.
– из Винницкой области в Хмельницкую. Курс западный.
В ПС сообщили о движении ракет
В Воздушных силах сообщили детали относительно крылатых ракет
Другая группа ракет на юге – направляются вдоль Одесской и Николаевской областей в направлении Винницкой области. Курс северо-западный.
Зафиксирован взлет 4 бортов ТУ-95МС с авиабазы "Оленья".
Во Львовской ОВА сообщили о ракете в направлении Львовщины!
Ракеты продолжают движение:
Еще ракеты на Черниговщине – курс западный.
Группа ракет на севере находится в Житомирской области. Направляется на запад в направлении Ровенской области. Курс – Луцк. Другая группа ракет в Винницкой области. Направляются в направлении Винницы, Курс северо-западный.
Ракеты на юге направляются на Умань!
Группа ракет на севере продолжает движение через Киевскую область в направлении Житомирщины. Курс западный.
Группа ракет на Черниговщине продолжают движение курсом на юго-запад. Направление на Чернигов и Киев. Еще одна группа ракет на юге в районе Одесской области, курс – северо-западный!
Скоростная цель на Черниговщине курсом на Киевщину. Также скоростная цель с юга в районе Николаева, курсом на северо-запад!
Скоростная цель на Запорожье курсом на восток в направлении Покровского.
Воздушные силы предупредили об угрозе из-за активности вражеской тактической авиации. Из-за этого и движения "Шахедов" воздушную тревогу объявили во всех регионах страны.