В Украине была объявлена воздушная тревога: какая опасность существовала

Тревога, прозвучавшая вечером 10 июля, связана со взлетом истребителя МиГ. Минут через двадцать начались отбои.

МиГ является носителем "Кинжалов". Этими ракетами, а также рядом других, враг бил по Киеву 8 июля. С левого берега столицы были видны страшные столбы дыма, а целью атаки стали жилой дом, частный медицинский центр и "Охматдет". Пролет ракет над Каспием попал на видео.

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Где сейчас тревога

Сигнал воздушной тревоги прозвучал одновременно по всей Украине. На девять вечера все области были красные, поскольку взлетел МиГ.

Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К!

– написали в Воздушных силах.

Мониторинговые каналы сообщили, что взлет истребителя состоялся с аэродрома "Саваслейка". Информации о пуске "Кинжалов" не было.

Впрочем, появились первые сообщения о пуске "Шахедов" – об опасности для Запорожья сообщил Иван Федоров.

На 21:26 тревога локализуется на Юге – в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.