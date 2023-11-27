В Украине объявили отбой воздушной тревоги

В Украине днем 27 ноября объявили воздушные тревоги на всей территории. Это связано со взлетом российского самолета.

На территории Украины объявили об отбоях воздушных тревог. Ранее угроза возникала из-за взлета МиГ-31К с аэродрома "Моздок", который может запускать "Кинжалы", пишет 24 Канал.

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В Украине воздушная тревога

Тревоги из-за взлета МиГ-31К стали продолжительнее

Тревоги, объявляемые по всей Украине из-за взлета носителя "Кинжалов" стали значительно продолжительнее. В Воздушных силах объяснили, что теперь они могут длиться более 3 часов и даже больше. По словам спикера ВС Юрия Игната, это из-за того, что оккупанты отрабатывают дозаправку самолета в воздухе.

Из-за этого МиГ может быть в воздухе дольше, поэтому соответственно и тревоги продолжаются дольше.

Президент Украины Владимир Зеленский во время Ставки поручил найти решение проблемы, которая через этот самолет полностью парализует Украину.

Воздушные силы сообщили об отбоях угрозы по всей территории Украины.мониторинговые каналы сообщили, что МиГ осуществляет дозаправку в воздухе. Тревога может быть продолжительной.Воздушные силы сообщили о ракетной опасности. Сирены раздались по всей территории государства. Опасность связана со взлетом МиГ-31К.