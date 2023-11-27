В Украине объявили отбой воздушной тревоги
27 ноября 2023, 12:23Читати новину українською
В Украине днем 27 ноября объявили воздушные тревоги на всей территории. Это связано со взлетом российского самолета.
На территории Украины объявили об отбоях воздушных тревог. Ранее угроза возникала из-за взлета МиГ-31К с аэродрома "Моздок", который может запускать "Кинжалы", пишет 24 Канал.
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В Украине воздушная тревога14:04 Воздушные силы сообщили об отбоях угрозы по всей территории Украины.В 13:10 мониторинговые каналы сообщили, что МиГ осуществляет дозаправку в воздухе. Тревога может быть продолжительной.В 12:34 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности. Сирены раздались по всей территории государства. Опасность связана со взлетом МиГ-31К.
Тревоги из-за взлета МиГ-31К стали продолжительнее
- Тревоги, объявляемые по всей Украине из-за взлета носителя "Кинжалов" стали значительно продолжительнее. В Воздушных силах объяснили, что теперь они могут длиться более 3 часов и даже больше. По словам спикера ВС Юрия Игната, это из-за того, что оккупанты отрабатывают дозаправку самолета в воздухе.
- Из-за этого МиГ может быть в воздухе дольше, поэтому соответственно и тревоги продолжаются дольше.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время Ставки поручил найти решение проблемы, которая через этот самолет полностью парализует Украину.