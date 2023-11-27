Вся територія України "почервоніла". З аеродрому "Моздок" злетів міГ-31К, який може запускати "Кинджали", пише 24 Канал.
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В Україні повітряна тривога
Тривоги через злет Міг-31К стали тривалішими
- Тривоги, які оголошують по всій Україні через зліт носія "Кинджалів" стали значно тривалішими. У Повітряних силах пояснили, що тепер вони можуть тривати понад 3 години та навіть більше. За словами речника ПС Юрія Ігната, це через те, що окупанти відпрацьовують дозаправку літака в повітрі.
- Через це МіГ може бути в повітрі довше, тож відповідно і тривоги тривають довше.
- Президент України Володимир Зеленський під час Ставки доручив знайти розв'язання проблеми, що через цей літак Україну повністю паралізує.