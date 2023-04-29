В Украине ограничили использование Z и V в автомобильных номерах

Согласно постановлению Кабмина, в Украине теперь действуют ограничения на использование букв Z и V на индивидуальных автомобильных номерах. Однако речь не идет о полном запрете.

В МВД пояснили, что буквы Z i V запрещены для использования на индивидуальных автомобильных номерах, если они намекают на символику окупантов. Именно эти буквы стали "свастикой" захватчиков.

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Предусматривающие новые ограничения

Согласно постановлению Кабмина, теперь в Украине на индивидуальных автомобильных номерах запрещено использовать латинские буквы Z i V, если заменяют кириллические "С", "С", "В" и "Ф" соответственно. Речь идет о таких формах как, например, "ZА ПЕРЕМОГА" и другие вариации. Такой запрет относится также к надписям и изображениям, символике коммунистического нацистского тоталитарных режимов.



Примеры употребления букв Z i V в индивидуальных номерах / Инфографика МВД

Также в Украине запрещено изображение символики страны-террориста и военных группировок. Кроме того, в изготовлении индивидуального номерного знака могут отказать из-за наличия полного или сокращенного названия органа государственной власти, изображения государственных символов Украины и других стран или международных организаций. Также причиной отказа в изготовлении знака может стать надпись ненормативного происхождения или дискриминационного характера по языковым, национальным, религиозным и расовым признакам.