В Украине ограничили использование Z и V в автомобильных номерах
Источник:Министерство внутренних дел
Согласно постановлению Кабмина, в Украине теперь действуют ограничения на использование букв Z и V на индивидуальных автомобильных номерах. Однако речь не идет о полном запрете.
В МВД пояснили, что буквы Z i V запрещены для использования на индивидуальных автомобильных номерах, если они намекают на символику окупантов. Именно эти буквы стали "свастикой" захватчиков.
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Предусматривающие новые ограничения
Согласно постановлению Кабмина, теперь в Украине на индивидуальных автомобильных номерах запрещено использовать латинские буквы Z i V, если заменяют кириллические "С", "С", "В" и "Ф" соответственно. Речь идет о таких формах как, например, "ZА ПЕРЕМОГА" и другие вариации. Такой запрет относится также к надписям и изображениям, символике коммунистического нацистского тоталитарных режимов.
Примеры употребления букв Z i V в индивидуальных номерах / Инфографика МВД
Также в Украине запрещено изображение символики страны-террориста и военных группировок. Кроме того, в изготовлении индивидуального номерного знака могут отказать из-за наличия полного или сокращенного названия органа государственной власти, изображения государственных символов Украины и других стран или международных организаций. Также причиной отказа в изготовлении знака может стать надпись ненормативного происхождения или дискриминационного характера по языковым, национальным, религиозным и расовым признакам.
Новая русская свастика
С началом российского вторжения в Украину в нашей стране и других государствах мира обратили внимание на маркировку российской техники. Тогда враг использовал три буквы латинского алфавита – Z, V и О. Относительно маркировки много версий, однако точной причины изображения именно такой символики на вражеской технике пока нет.
В конце концов буква Z стала символом захватчиков. Эта буква превратилась в русскую свастику. Россияне в поддержку войны начали цеплять и изображать этот символ везде, где только можно – на продуктах, на одежде и т.д. Отдельные персонажи делали себе или своим детям прически в виде этой буквы.
Российская неонацистская свастика официально запрещена в ряде стран мира, в том числе и в Украине, которая продолжает давать решительный отпор оккупантам.