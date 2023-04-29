У МВС пояснили, що літери Z i V заборонені для використання на індивідуальних автомобільних номерах, якщо вони натякають на символіку окупантів. Саме ці літери стали "свастикою" загарбників.

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Що передбачають нові обмеження

Відповідно до постанови Кабміну, відтепер в Україні на індивідуальних автомобільних номерах заборонено використовувати латинські літери Z i V, якщо ті заміняють кириличні "З", "С", "В" та "Ф" відповідно. Мова йде про такі форми як, наприклад "ZА ПОБЄДУ" та інші варіації. Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного нацистського тоталітарних режимів.



Приклади вживання літер Z i V в індивідуальних номерах / Інфографіка МВС

Також в Україні заборонене зображення символіки країни-терориста та її військових угруповань. Крім того, у виготовленні індивідуального номерного знаку можуть відмовити через наявність повної або скороченої назви органу державної влади, зображення державних символів України та інших країн чи міжнародних організацій. Також причиною відмови у виготовленні знаку може стати напис ненормативного походження або дискримінаційного характеру за мовними, національними, релігійними та расовими ознаками.