ВСУ будут заказывать дроны на защищенном маркетплейсе: Жумадилов объяснил, как он будет работать

Вооруженные Силы обороны имеют большую потребность в дронах. Также могут возникать проблемы, когда защитникам нужен определенный беспилотник, а вместо него они получают совсем другой. В Агентстве оборонных закупок нашли способ решить эти вопросы.

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов рассказал 24 Каналу о создании платформы, на которой украинские военные смогут самостоятельно выбирать нужные им дроны. Она, вероятно, может полноценно заработать уже к концу 2025 года.

К теме Маркетплейс дронов для армии: что такое DOT-Chain и как меняет ситуацию с обеспечением в армии

С какой целью создан маркетплейс для защитников?

Жумадилов отметил, что сейчас существует проблема, когда сегодняшняя цепь поставки не обеспечивает удовлетворение потребностей военнослужащих той или иной бригады.

Защитникам нужен дрон на определенной частоте, а получают они тот, что работает на другой. Поэтому, по его словам, им приходится перепаивать беспилотники, которые получают от государства.

Для того чтобы решить эту проблему, а именно сократить очень длинный лаг между тем, что заказали военные, и тем, что они получили, Агентством по оборонным закупкам вместе с Министерством обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ был наработан и реализован как нормативный, так и технический проект, который называется Chain Defense,

– отметил он.

В рамках этой цифровой среды подразделения будут напрямую заказывать те дроны, которые им нужны по контрактам, заключенным Агентством оборонных закупок.

Военнослужащие, которые уполномочены своими бригадами делать заказ, смогут зайти в надежно защищенную систему и выбрать необходимые им изделия. Платить за них будет Агентство,

– объяснил Жумадилов.

Этот способ позволяет значительно сократить путь от того, как бригада определилась с нужным изделием, до того, как она его получила.

Также это максимально приблизит производителя к потребителю с тем, чтобы все пожелания были учтены. И одновременно, чтобы в пределах этой среды контракты должным образом выполнялись. Агентство оборонных закупок, подчеркнул он, со своей стороны будет это контролировать.

Система, по его словам, должна запуститься в ближайшее время. Позади достаточно длительный период нормативного урегулирования и технической реализации этого инструмента, ведь эта сфера зарегулирована, в частности из соображений информационной безопасности.

Все необходимые требования нами были выполнены с тем, чтобы эта система отвечала действительно лучшим стандартам в этой области. Она запускается в пилотном режиме с 12 подразделениями,

– отметил Арсен Жумадилов.

Во время работы пилотного проекта, как отметил директор Агентства оборонных закупок, будут вынесены и учтены определенные уроки. Если изменения будут небольшими, то масштабирование может произойти до конца 2025 года. Если потребуются существенные изменения, то полноценный запуск будет несколько отсрочено.

Напомним, что украинские защитники за подтвержденные поражения противника будут зарабатывать баллы, которые смогут обменивать на современные технологии, в частности, кодифицированные беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), наземные роботизированные комплексы (НРК) и даже некодифицированные FPV-дроны.