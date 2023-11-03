Берегут жизнь пехоты: как расчет Himars поздравил бойцов с Днем ракетных войск и артиллерии

В Украине 3 ноября отмечается День ракетных войск и артиллерии. Военные показали, как расчет Himars поздравил всех причастных с профессиональным праздником.

Соответствующее видео в телеграмме опубликовал полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц). Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в поздравлении отметил, что наши артиллеристы – это "Боги войны", пишет 24 Канал.

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В Украине отмечают два профессиональных праздника бойцов ВСУ

Владимир Зеленский поздравил военных с Днем ракетных войск и артиллерии и Днем инженерных войск.

Украинские ракетные войска и артиллерия стали одними из самых сильных в мире. Несмотря на преимущество врага в ресурсах, наши воины максимально эффективны, мотивированы. И своей точностью обеспечивают мощные результаты,

– рассказал Верховный Главнокомандующий ВСУ.

Президент Украины отметил, что наши инженерные войска ежедневно в сложных условиях выполняют множество различных задач и каждая из них – для устойчивости нашей обороны, продвижения вперед ВСУ и поражения России.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил каждого воина-инженера, ракетчика, артиллериста за службу и защиту Украины. Генерал также сказал, что он благодарен бойцам за то, что они самоотверженно:

останавливают вражеские нашествия;

освобождают нашу землю;

поражают оккупантов в наиболее болезненные места;

демонстрируют настоящую силу и мощь ВСУ.

Залужный поздравил военных с Днем ракетных войск и артиллерии: смотрите видео

Главнокомандующий ВСУ поздравил бойцов с Днем инженерных войск: смотрите видео

Почему артиллеристы являются "Богами войны"

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в обращении сказал, что артиллеристы – это "Боги войны". Они ведь являются основой огневого могущества нашей армии.

Ракетные войска и артиллерию называют "Богами войны", ведь они остаются основным средством огневого поражения противника. Артиллеристы своими умелыми действиями, храбростью и решительностью каждый день уничтожают врага, поддерживая действия пехотинцев,

– объяснил Сырский.

Украинский генерал поблагодарил артиллеристов, которые берегут жизнь украинской пехоты и ежедневно уничтожают врагов, рискуя собственной жизнью. Он также добавил, что бойцы склоняют головы перед теми, кто отдал за нашу свободу жизни.

"Их подвиг и жертвенность навсегда останется в памяти нынешнего и грядущих поколений. Вечная слава Героям!" – заявил Сырский.

Украинский генерал поздравил бойцов ВСУ: смотрите видео

В Силах специальных операций ВСУ отметили, что они приводят, а артиллеристы уничтожают врага изо дня в день вплоть до победы.

Работать на передовой бок о бок с "Богами войны", четко выполнять задачи в тесной связке с лучшими – это большая честь! В День ракетных войск и артиллерии вспоминаем наиболее зажигательные моменты совместной работы по уничтожению врага,

– заявили военные.

Мощные моменты уничтожения врага: смотрите видео

В свою очередь командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев поздравил артиллеристов и инженерных войск. Он отметил, что без их мощной поддержки невозможна деятельность ВСУ как в наступлении, так и в обороне.

Благодаря высокому уровню подготовки и мастерства ваша мощность растет с каждым уверенным шагом вперед. Получив в войне с российскими оккупантами огромный боевой опыт и овладев новейшими образцами вооружения и техники, вы стали без преувеличения одними из лучших в мире,

– заявил Наев.

Генерал-лейтенант добавил, что их настойчивостью и мотивированностью сейчас увлекается весь мир. Военный заметил, что именно военные инженеры обычно первыми:

прокладывают безопасные проходы в минных полях для продвижения пехоты и техники;

обезвреживают взрывные устройства;

строят переправы и фортификационные постройки.

Сергей Наев поблагодарил бойцов и пожелал им благосостояния, достатка, веселого смеха и пусть безоблачное будущее наших детей будет лучшим подарком ко Дню победы.

Как расчет Himars поздравил с Днем ракетных войск и артиллерии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала отметил, что ни один род войск не ценится так высоко, как ракетные войска и артиллерия.

Огневая поддержка наземных войск была и остается определяющей в поле боя. Для воина эта поддержка стала синонимом выживания в самых сложных боевых ситуациях. За это мы уважаем и каждый раз с гордостью и благодарностью вспоминаем наших артиллеристов. Украинские ракетные войска и артиллерия делают все, чтобы враг очень дорого заплатил за развязывание кровавой войны и страдания украинцев,

– заявил Шаптала.

Он добавил, что инженерные войска являются сообществом неутомимых героев, которые оборудованы позициями и районами обороны, обезвреживают минные поля, обустраивают инженерные заграждения и сооружают переправы.

Руководитель Генштаба ВСУ добавил, что инженерные войска и артиллеристов объединяет то, что они берегут жизнь украинского воина и лишают врага назойливой мысли хозяйничать в Украине.

Анатолий Штефан показал, как расчет Himars приветствует всех причастных с Днем ракетных войск и артиллерии. Вероятно, бойцы запускали ракеты ATACMS.

Военный пообещал, что зло обязательно будет наказано.

Как расчет Himars поздравил всех причастных с Днем ракетных войск и артиллерии: смотрите видео