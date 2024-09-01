В Украине отменены экстренные отключения электроэнергии, они продолжались 2,5 часа
Источник:ДТЭК
Вечером 1 сентября в ряде областей ввели экстренные отключения. Около одиннадцати вечера стало известно, что эти меры отменены.
Экстренные отключения охватили более 10 областей. Их ввели в 20:35, свет выключали вне графика в зависимости от ситуации в сети.
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В Украине отменили экстренные отключения вечером 1 сентября
Экстренные отключения отменены: возвращаемся к графикам. По указанию Укрэнерго, возвращаемся к графикам стабилизационных отключений в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой областях,
– написали в ДТЭК в 23:05.
Там пообещали в случае изменений оперативно информировать потребителей в телеграм-канале.
На своей странице в фейсбуке ДТЭК написали: "Работаем по стабилизационному графику. Сейчас две группы без света. Спасибо за понимание!"
Где были экстренные отключения вечером 1 сентября:
- в Киеве;
- Киевской;
- Черкасской;
- Черниговской;
- Житомирской;
- Днепропетровской;
- Кировоградской;
- Запорожской;
- Харьковской;
- Сумской;
- Полтавской;
- а также частично в Донецкой, Хмельницкой и Винницкой областях.
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Зачем в Украине вводят экстренные отключения
Причина таких отключений – немедленная потребность защитить систему от перегрузки. О них невозможно сообщить заранее, ведь время, когда возникнет эта потребность, невозможно спрогнозировать. К сожалению, продолжительность экстренных отключений также невозможно предсказать.
Поэтому следует следить за новостями от Укрэнерго – именно это ведомство отдает распоряжение о введении экстренных мер. ДТЭК как исполнитель также доводит до сведения потребителей новости о ситуации в энергосистеме.
Обратите внимание! 2 сентября прогнозируют отключения в течение всего дня. Пока идет речь о двух очередях отключений с 16:00 до 24:00 и об одной – с полуночи до 16:00, но ситуация может измениться.