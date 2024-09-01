В Украине отменены экстренные отключения электроэнергии, они продолжались 2,5 часа

Вечером 1 сентября в ряде областей ввели экстренные отключения. Около одиннадцати вечера стало известно, что эти меры отменены.

Экстренные отключения охватили более 10 областей. Их ввели в 20:35, свет выключали вне графика в зависимости от ситуации в сети.

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В Украине отменили экстренные отключения вечером 1 сентября

Экстренные отключения отменены: возвращаемся к графикам. По указанию Укрэнерго, возвращаемся к графикам стабилизационных отключений в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой областях,

– написали в ДТЭК в 23:05.

Там пообещали в случае изменений оперативно информировать потребителей в телеграм-канале.

На своей странице в фейсбуке ДТЭК написали: "Работаем по стабилизационному графику. Сейчас две группы без света. Спасибо за понимание!"

Где были экстренные отключения вечером 1 сентября:

в Киеве;

Киевской;

Черкасской;

Черниговской;

Житомирской;

Днепропетровской;

Кировоградской;

Запорожской;

Харьковской;

Сумской;

Полтавской;

а также частично в Донецкой, Хмельницкой и Винницкой областях.

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Зачем в Украине вводят экстренные отключения

Причина таких отключений – немедленная потребность защитить систему от перегрузки. О них невозможно сообщить заранее, ведь время, когда возникнет эта потребность, невозможно спрогнозировать. К сожалению, продолжительность экстренных отключений также невозможно предсказать.

Поэтому следует следить за новостями от Укрэнерго – именно это ведомство отдает распоряжение о введении экстренных мер. ДТЭК как исполнитель также доводит до сведения потребителей новости о ситуации в энергосистеме.

Обратите внимание! 2 сентября прогнозируют отключения в течение всего дня. Пока идет речь о двух очередях отключений с 16:00 до 24:00 и об одной – с полуночи до 16:00, но ситуация может измениться.