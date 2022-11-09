В Украине планируют масштабное сокращение Кабмина, – СМИ
Источник:"Зеркало недели"
В Украине планируется реорганизация правительства. В частности могут сократить количество министерств.
Скорее всего, в новой структуре Кабмина будет всего 14 министерств вместо 20. Об этом сообщили в ZN.UA со ссылкой на собственные источники.
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Что известно о масштабном сокращении в правительстве
По данным издания, новую концепцию построения Кабмина утвердили на совещании президента Владимира Зеленского с премьером, вице-премьерами и несколькими членами правительства 8 ноября.
Возможно сокращение министерств с 20 до 14. В частности, несколько объединили. Тем временем без изменений оставили:
- Министерство энергетики;
- Министерство иностранных дел;
- Министерство финансов;
- Министерство юстиции;
- Министерство внутренних дел;
- Министерство обороны;
- Министерство образования и науки;
- Министерство здравоохранения.
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Структура Кабмина/ Инфографика ZN.UA
Также документ предусматривает сокращение предельной численности штата министерств и других центральных органов исполнительной власти (ЦОИО). Интересно, что у некоторых – более чем в два раза. Так:
- в центральных аппаратах министерств – с 9200 до 2800 сотрудников;
- в территориальных органах министерств – с 17 тысяч до более чем 7 тысяч сотрудников;
- в центральных аппаратах других ЦОИС – с 13 тысяч до 4300 сотрудников;
- в территориальных органах других ЦОИС – примерно с 80 до более 40 тысяч сотрудников.
Кроме того, может измениться структура управления. В частности, появится Центр правительства, который напрямую будет подчинен премьеру.