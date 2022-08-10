На новом заседании Рады военное положение продлят, стоит ожидать указа о мобилизации, – нардеп

Действие военного положения в Украине истекает меньше чем через 2 недели. Поэтому Верховная Рада планирует продлить его.

На сколько продлят военное положение

Военное положение в Украине объявлено до 23 августа. Его действие продлят на ближайшем пленарном заседании парламента.

Читайте также На Львовщине охотникам запретили охотиться до окончания военного положения

На ближайшем пленарном заседании парламент снова продлит срок действия военного положения в Украине. Соответствующий указ президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни,

– сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Он отметил, что это уже 4 раз Рада будет продлевать действие военного положения в 2022 году. В последний раз его продлевали в мае на 90 дней. Сколько в этот раз будет продолжаться военное положение в Украине – неизвестно. Однако Железняк предполагает, что достаточно долго.

Нардеп также подчеркнул, что президент, вероятно, подпишет указ о мобилизации. Он ведь связан со сроком действия военного положения.

Интересно В военкомате ответили, возможна ли "мобилизация" по телефону

Последние новости о войне в Украине

На Харьковском направлении вражеское войско вело наступательные бои в направлении Ветеринарное – Уды. Понеся потери, россияне были вынуждены отойти. В настоящее время продолжаются боевые действия по направлению Байрак – Гусаровка.

Также путинские солдаты пытались вести штурм на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледар. Здесь им тоже ничего не удалось.

Захватчики хотят возобновить наступление на направлении Донецк – Пески. Сейчас там продолжаются активные бои. Неудачное наступление россияне вели и на направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка.

В готовности к нанесению ракетных ударов по территории Украины в Черном море находятся 2 носителя крылатых ракет "Калибр".

По состоянию на утро 10 августа, Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 42,8 тысячи российских оккупантов. Только за минувшие сутки вражеские войска потеряли 160 бойцов, 9 самолетов, 5 танков, 7 артиллерийских систем, 9 дронов, 7 единиц автомобильной техники, 10 боевых бронированных машин и т.д.

Это может вас заинтересовать – как в Украине впервые объявили военное положение: видео