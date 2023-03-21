Воевал почти год: в Украине погиб доброволец из Новой Зеландии

На войне в Украине погиб доброволец из Новой Зеландии. Он воевал вместе с другими защитниками на передовой в течение года.

Солдат погиб в бою на Востоке. Командир подразделения сообщил, что его звали Кейн Тэ Тай. Боец воевал в Украине почти год.

Кстати говоря В Киеве простились с ученым Бижаном Шароповым: он погиб на фронте весной 2022 года

Что известно о погибшем

Британский правозащитник и военный Мейсер Гиффорд рассказал, что Кейна называли "Черепахой". Он был ветераном вооруженных сил Новой Зеландии, в армию ушел сразу после школы.

Мы знали этого человека по репутации, он был настоящим. Сегодня ночью на небе появится новая звезда,

– написал Гиффорд.



Кейн Тэ Тай с другим добровольцем / Фото из твиттера Мейсера Гиффорда

Раньше проходил службу в Афганистане. По данным новозеландских СМИ, у Кейна была 12-летняя дочь. Пытался регулярно поддерживать связь с друзьями в соцсетях.

Мать рассказывала, что Кейн был "сложным", но его всегда перенимали интересы общественности.



Новозеландец ушел в армию после школы

В Министерстве иностранных дел подтвердили его смерть. Это третий новозеландец, убитый россиянами в Украине.



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