В Украине появился новый герой мемов: сеть насмехается над паникой попавшего под обстрел оккупанта
В сети начали массово публиковать новые мемы с оккупантом. На этот раз это уже россиянин, очень смешно запаниковавший во время обстрела. Их подразделение тогда неудачно переправлялось через Днепр.
Мужчина был с широко открытым ртом, однако, к счастью, говорил не слишком много. Вероятно, именно поэтому он 7 сентября стал идеальным шаблоном для новых мемов.
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О чем шутят в этих мемах
На части обнародованных изображений упомянули о массированной рассылке российских СМИ о том, что "в Балаклее все под контролем". Речь идет о том моменте, когда из пецназначения собр-а из Самарской области попали в окружение.
Оккупант и его открытый рот в народном творчестве / Изображение из "Первой частной мемарни", "Риа-Мелитополь"
Конечно, были и интересные видеоработы. В частности, зацикленный шатание российского солдата под известный в сети трек.
Оккупант и "Добрый вечер, мы из Украины": смотрите видео
Записи, из которых сделали этот скриншот оккупанта: смотрите видео
Кстати – как-то у россиян пригорело от мема украинцев: смотрите видео