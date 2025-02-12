В ВСУ прекратили формирование новых бригад: Палиса объяснил причину

В Украине остановили процесс создания новых бригад. Зато основное внимание сосредоточено на доукомплектовании уже существующих подразделений.

Такое решение приняли на уровне ставки, о чем сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, полковник Павел Палиса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Мы-Украина.

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Почему в Украине остановили создание новых бригад

В Украине прекратили формировать новые бригады, зато доукомплектовывают имеющиеся.

Кроме того, те бригады, которые в настоящее время уже сформированы или на завершающей стадии, будет продолжаться их подготовка, опять же, и с учетом тех моментов, которые мы имели предыдущие разы,

– сказал Палиса.

Он также прокомментировал ситуацию с поставками вооружения, отметив, что задержки связаны прежде всего с вопросами политической воли и логистики.

"Есть определенные задержки в определенных видах вооружения. Над этим работает большая команда людей, чтобы ускорить доставку нужной Украине оружия, боеприпасов, других материальных средств, которые так необходимы Вооруженным силам", – добавил заместитель руководителя Офиса президента.