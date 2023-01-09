Россия снова ударила по энергетическому объекту: по всей Украине возвращают отключения света

В Украине на фоне похолодания выросло потребление электроэнергии. Поэтому в регионах возможны почасовые отключения света.

В Укрэнерго сообщили, что по состоянию на 11:00 9 января потребление в Украине выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления электроэнергии промышленностью и бизнесом.

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До всех областей Украины доведены лимиты потребления света

В связи с этим для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 4:00 до 24:00. Сообщается, что превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений.

В Укрэнерго рассказали, что сложная ситуация с электроснабжением остается в прифронтовых регионах на Востоке и Юге. Причина – значительные повреждения электросетей во время боевых действий.

Оккупанты снова ударили по энергетическому объекту

В Укрэнерго сообщили, что ночью россияне обстреляли один из объектов генерации на Юге страны.

Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС.

Во Львовской области могут не выключать свет