Россия снова ударила по энергетическому объекту: по всей Украине возвращают отключения света
Источник:Укрэнерго
В Украине на фоне похолодания выросло потребление электроэнергии. Поэтому в регионах возможны почасовые отключения света.
В Укрэнерго сообщили, что по состоянию на 11:00 9 января потребление в Украине выросло из-за снижения температуры и увеличения потребления электроэнергии промышленностью и бизнесом.
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До всех областей Украины доведены лимиты потребления света
В связи с этим для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 4:00 до 24:00. Сообщается, что превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений.
В Укрэнерго рассказали, что сложная ситуация с электроснабжением остается в прифронтовых регионах на Востоке и Юге. Причина – значительные повреждения электросетей во время боевых действий.
Оккупанты снова ударили по энергетическому объекту
В Укрэнерго сообщили, что ночью россияне обстреляли один из объектов генерации на Юге страны.
Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС.
Во Львовской области могут не выключать свет
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что 9 января во Львове и области не применяют графики почасовых отключений электроэнергии.
- По состоянию на утро 9 января во Львовской области не превышены лимиты потребления электроэнергии. Именно поэтому графики отключений не действуют.
- Козицкий подчеркнул, что важно не превышать лимиты потребления, которые установили в Укрэнерго.