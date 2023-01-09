В Укренерго повідомили, що станом на 11:00 9 січня споживання в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом.
До теми Відключення світла в Україні 9 січня: графіки та перелік міст
До всіх областей України доведені ліміти споживання світла
У зв'язку з цим для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 4:00 до 24:00. Повідомляється, що перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.
В Укренерго розповіли, що складною ситуація з електропостачанням залишається у прифронтових регіонах на Сході та Півдні. Причина – значні пошкодження електромереж під час бойових дій.
Окупанти знову вдарили по енергетичному об'єкту
В Укренерго повідомили, що вночі росіяни обстріляли один з об'єктів генерації на Півдні країни.
Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС.
На Львівщині можуть не вимикати світло
- Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що 9 січня у Львові та області не застосовують графіків погодинних відключень електроенергії.
- Станом на ранок 9 січня на Львівщині не перевищувала ліміти споживання електроенергії. Саме тому наразі графіки відключень не діють.
- Козицький наголосив, що важливо не перевищувати ліміти споживання, які встановили в Укренерго.