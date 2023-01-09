В Укренерго повідомили, що станом на 11:00 9 січня споживання в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом.

До теми Відключення світла в Україні 9 січня: графіки та перелік міст

До всіх областей України доведені ліміти споживання світла

У зв'язку з цим для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 4:00 до 24:00. Повідомляється, що перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень.

В Укренерго розповіли, що складною ситуація з електропостачанням залишається у прифронтових регіонах на Сході та Півдні. Причина – значні пошкодження електромереж під час бойових дій.

Окупанти знову вдарили по енергетичному об'єкту

В Укренерго повідомили, що вночі росіяни обстріляли один з об'єктів генерації на Півдні країни.

Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС.

На Львівщині можуть не вимикати світло