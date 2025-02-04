В Украине снова вводят аварийные отключения: в каких областях действуют ограничения

В нескольких областях Украины 4 февраля снова начали вводить графики аварийных отключений. Сначала это были Днепропетровская и Донецкая области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК и местные облэнерго. Это уже второй день, когда действуют такие ограничения со светом.

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В каких областях ввели аварийные отключения

Днепропетровская и Донецкая области

В компании ДТЭК около 07:56 написали, что по команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях 4 февраля снова применяются экстренные отключения.

Сумская область

В АО "Сумыоблэнерго" сообщили, что на территории Сумщины также были введены графики аварийных отключений. По указанию Укрэнерго, сегодня с 07:38 ГАВ в Сумской области действуют для 1 очереди.

Где именно сейчас есть отключения – можно увидеть по ссылке.

Кировоградская область

В "Кировоградоблэнерго" также отметили, что в регионе с 07:42, по распоряжению Укрэнерго по режиму работы Объединенной энергетической системы Украины, введен в действие график аварийных отключений.

Узнать, к какой очереди принадлежит ваш адрес, можно здесь.