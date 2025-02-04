Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК та місцеві обленерго. Це вже другий день, коли діють такі обмеження зі світлом.
До теми В Укренерго пояснили запровадження графіків у кількох областях
У яких областях ввели аварійні відключення
- Дніпропетровська та Донецька області
У компанії ДТЕК близько 07:56 написали, що за командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях 4 лютого знову застосовуються екстрені відключення.
- Сумська область
В АТ "Сумиобленерго" повідомили, що на території Сумщини також були введені графіки аварійних відключень. За вказівкою Укренерго, сьогодні з 07:38 ГАВ у Сумській області діють для 1 черги.
Де саме зараз є відключення – можна побачити за посиланням.
- Кіровоградська область
У "Кіровоградобленерго" також зазначили, що в регіоні з 07:42, за розпорядженням Укренерго щодо режиму роботи Об'єднаної енергетичної системи України, введено в дію графік аварійних відключень.
Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.