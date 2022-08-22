Зеленский рассказал о новом формате "Киевская инициатива": какие страны присоединились
Несмотря на войну и другие глобальные вызовы, 22 августа был основан новый дипломатично-безопасный формат "Киевская инициатива". В его работе уже участвуют европейские соседи Украины.
Первые детали рассказал президент Владимир Зеленский во время своего традиционного обращения к украинцам, передает 24 канал.
Важно Хотим сделать акцент на одном человеке, – в МИД раскрыли новые детали саммита Крымской платформы
Зеленский отметил, что к новому формату уже присоединились:
- Польша,
- Венгрия,
- Румыния,
- Словакия,
- государства Балтии.
Равномерно привлечем и другие страны. В формате "Киевской инициативы" работа проходит на уровне внешнеполитических советников глав государств. Со стороны Украины – это Андрей Сибига, Андрей Ермак,
– объяснил украинский лидер.
По его словам, этот формат позволит нам усилить взаимодействие в регионе, общую защиту наших интересов, прежде всего безопасных. Это очень перспективная линия нашей работы по евроатлантическому направлению.
Кроме того, Владимир Зеленский упомянул и о другой инициативе Крымской платформы. Он отметил, что Украина уже полностью готова к проведению второго саммита.
"В этом году саммит будет еще сильнее, чем в прошлом, – и по составу участников, и по тематике обсуждений. Мы значительно расширяем формат Крымской платформы", – анонсировал президент.Обратите внимание! Саммит Крымской платформы состоится 23 августа. Мероприятие будет проходить в онлайн-режиме.
Какие вопросы будут обсуждаться на саммите Крымской платформы:
- роль оккупации и последствия, которые мы коллективно имеем как нация.
- будут расширять контекст оккупации Юга, который граничит с Крымом;
- отдельной темой будет Черное и Азовское моря и свобода судоходства и продовольственная опасность как следствие;
- дальнейшие шаги по нарушению международного гуманитарного права и прав человека. Будет речь о политзаключенных, давлении на украинцев и крымских татар;
- усиление политики непризнания и ужесточение санкций.
Ранее постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала 24 каналу, что на саммите будут говорить, в частности, об использовании аннексированного Крыма в качестве военной базы для оккупации Юга Украины и освобождения самого полуострова. Так, констатируют использование Крыма как военной базы в течение 8 лет.
Обращение Владимира Зеленского за 22 августа: смотрите видео