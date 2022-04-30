В Украине создали сайт для поиска найденных или потерянных животных

Теперь в Украине есть сайт, где можно разместить объявления о потерянных и найденных домашних любимцах.

Если потерялось животное

Для начала нужно создать профиль на сайте, если не были ранее там зарегистрированы. После этого можно написать объявление об исчезновении любимца.

Важно Харьковские пожарные спасли рыженького котика: милые фото и видео спасения

Следующий шаг – поделиться публикацией с сайта в своих социальных сетях.

Если нашли животное

Если нет профиля на сайте – нужно создать его. Тогда уже можно написать объявление о найденном животном. Следует указывать все возможные детали – где, когда, пол, фото. После этого поделитесь объявлением у себя на страницах в социальных сетях.



Как выглядят объявления / Скриншот с сайта

Кроме того, цель сайта – объединить владельцев животных и поставщиков различных услуг. К примеру, сферы ухода за домашними любимцами. Это может быть:

Передержка.

Выгул.

Зооаптеки.

Зоосалоны.

Зоомагазины.

Зооклиники.

Пет-френдли рестораны и отели.

Это помогает пользователям сайта иметь доступ к базе как стандартных, так и уникальных услуг и активностей, доступных в их городе. А также найти полезные статьи по уходу за питомцами.

Основатели сайта объяснили, что PetLive – это своего рода экосистема, в которой каждый посетитель может найти ответ на свой вопрос, попросить о помощи или помочь. Они также отметили, что платформа находится в процессе постоянного развития и совершенствования, поэтому охотно услышат советы, идеи для оптимизации и улучшения.

Кроме того, на сайте можно найти дополнительные бонусы для пользователей. Это могут быть промокоды или скидки в пет-учреждения, розыгрыши и конкурсы.

К теме – Пес Патрон – талисман черниговских пиротехников: смотрите видео