Зеленский создал совет по деоккупации и реинтеграции Крыма

В Украине был создан Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Ермак в течение месяца должен внести предложения по составу совета

Совет будет создан как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, чтобы содействовать координации мер по деоккупации и реинтеграции оккупированного Крымского полуострова.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в течение месяца должен внести предложения по персональному составу Консультативного совета. Председателем Совета является президент Украины, секретарем – Постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым.

В представительстве президента в Крыму заявили, что создание совета "будет одним из ключевых инструментов в рамках деятельности Крымской платформы и деоккупации Крыма".

Несмотря на войну в 2022 году, состоится саммит Крымской платформы.

Президент Владимир Зеленский еще в сентябре 2020 года анонсировал создание Крымской платформы, цель которой объединить силы по деоккупации Крыма. Первый саммит платформы провели в 2021 году в канун 30 Дня Независимости – 23 августа.

Второй саммит Крымской платформы тоже состоится в канун Дня Независимости. Во время саммита будут говорить об использовании аннексированного Крыма как военной базы для оккупации Юга Украины и освобождения самого полуострова.

В 2022 году саммит состоится в онлайн режиме из-за войны с россией. В начале августа Владимир Зеленский пригласил лидера Франции Эммануэля Макрона принять участие в онлайн-саммите Крымской платформы. Президент подчеркнул, что Украина развивает этот формат, несмотря на дипломатическое противодействие россии.

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