В Украине была тревога, над Днепропетровской областью сбили ракету

В половине регионов нашего государства была объявлена воздушная тревога. 24 Канал расскажет, где летели ракеты и какие области были красными.

В воскресенье, 12 мая, взрывы раздавались в Харькове. Россияне уничтожают областной центр и другие города Харьковщины, в частности, Волчанск, который уже не узнать.

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Что известно о тревоге в Украине днем 12 мая

В Украине была угроза применения баллистического вооружения. Сначала говорилось о том, что ракеты могут полететь с Востока, но через полчаса стало известно, что это может произойти и с Юга.

Уже в 18:34 ВС предупредили о скоростной цели, которая летела через Днепропетровскую область. Мониторинговые каналы написали, что были пуски из Крыма в сторону Кривого Рога, ракета прекратила существование в пределах Криворожского района Днепропетровской области.

В 18:52 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что ракету сбили.

Еще минус одна вражеская цель! Ее наши стражи неба ликвидировали над Криворожьем,

– написал он.

К воинам ПВО Лысак обратился словами "Вы – мощь!"

Тревога была в таких областях:

Донецкой;

Днепропетровской;

Запорожской;

Полтавской;

Сумской;

Херсонской;

Кировоградской;

Николаевской;

Одесской;

Черкасской;

Киевской.

Несмотря на тревогу в области, в столице сирены не звучали.

В 18:49 Воздушные силы проинформировали, что угроза баллистики миновала. Но в ряде областей отбой дали около семи вечера.

Карта тревог на 18:51 12 мая / Карта воздушных тревог

На 19:06 тревога остается только на Харьковщине.