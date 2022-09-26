В Украине упростили процедуру закупки дров перед отопительным сезоном: как именно

Из-за войны во многих населенных пунктах нашего государства проблемы с отоплением. Чтобы людям было легче пережить зиму, в Украине упростили процедуру закупки дров.

Теперь каждый желающий может обратиться в лесничество и выбрать необходимый товар. Такая альтернатива поможет пережить отопительный сезон жителям освобожденных от оккупации территорий, где отсутствует отопление. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

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Как получить дрова

Чтобы купить дрова, нужно только написать заявление в лесничество и оплатить товар.

Какое ближайшее, подскажут в областном управлении лесного и охотничьего хозяйства. Звоните по номеру:

Днепропетровское – (056) 726 –71 – 51 ;

– ; Запорожское – (0612) 95 – 16 – 85 ;

– ; Харьковское – (057) 716 – 05 – 52 ;

– ; Херсонское – (0552) 26 – 29 – 87.

Контакты других территориальных отделений Гослесагентства можно найти на сайте в разделе "Территориальные органы" .

В Украине заработает магазин "ДроваЕ"

Уже в скором времени украинцы смогут заказать дрова через интернет. Для этого запустят сайт "ДроваЕ".

Чтобы приобрести товар, следует сделать несколько простых шагов:

зарегистрироваться на сайте;

выбрать лесхоз;

определиться с типом дров и необходимым объемом;

осуществить оплату.

Запустить "ДроваЕ" планируют в октябре 2022 года.

Подготовка к отопительному сезону в Украине: что известно

По словам Шмыгаля, Украина к началу отопительного сезона должна накопить до 15 миллиардов кубометров газа. Сейчас в подземных хранилищах уже 13,2.

Из-за полномасштабной войны этот отопительный сезон в Украине будет самым сложным.

Ранее премьер Денис Шмигаль заявил, что наше государство почти готово к отопительному сезону. Однако из-за боевых действий существуют определенные риски.

Чиновники заверили: тарифы на газ не будут менять. Также украинцы могут оформить субсидию.

В Луганской области отопительного сезона вообще не будет. оккупанты уничтожили почти всю соответствующую инфраструктуру. Глава ОВА призвал жителей эвакуироваться.

Российские военные разрушили более 200 украинских котельных.

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