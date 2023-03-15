Отключение света в Украине: в 5 областях все еще сохраняются сетевые ограничения

После массированной ракетной атаки России 9 марта в пяти областях Украины сохраняются ограничения сети. Ракетные атаки оккупантов нанесли повреждения сети.

По состоянию на 15 марта сохраняются сетевые ограничения на Житомирщине и Харьковщине. В этих регионах нанесены самые тяжелые повреждения сетям в результате атаки 9 марта.

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Сетевые ограничения действуют в Киеве

Также все еще есть сетевые ограничения на Полтавщине, Сумщине, Киевщине и в Киеве.

В связи с этим при росте потребления в этих регионах возможны ограничения потребления во избежание перегрузки имеющегося в работе оборудования и аварий,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что для восстановления надежности электроснабжения крупных областных центров до уровня, который был в энергосистеме до полномасштабного вторжения, нужно больше времени.

Где самая сложная ситуация

В других регионах ограничений в сетях Укрэнерго, которые приводили бы к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не доводились.

В "Укрэнерго" информируют, что сложной остается ситуация в регионах вдоль линии фронта. В частности, 14 марта были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой области, а также в Херсонской области.

В Одесской области Укрэнерго завершило аварийно-восстановительные работы и там продолжаются работы по повышению надежности питания.

Также продолжаются восстановительные работы на всех объектах Укрэнерго, поврежденных российскими атаками.

В то же время, по состоянию на 15 марта в Украине работают все виды электростанций. Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления.

В Укрэнерго заявили, что возобновлена работа одного из энергоблоков электростанций, что несколько увеличило доступный объем генерирующих мощностей в энергосистеме. Также идет незначительный импорт электроэнергии.