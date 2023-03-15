Станом на 15 березня зберігаються мережеві обмеження на Житомирщині та Харківщині. У цих регіонах завдано найважчих пошкоджень мережам внаслідок атаки 9 березня.

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Мережеві обмеження зберігаються у Києві

Також все ще наявні мережеві обмеження на Полтавщині, Сумщині, Київщині та у Києві.

У зв'язку з цим при зростанні споживання у цих регіонах можливі обмеження споживання для уникнення перевантаження наявного у роботі обладнання та аварій,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що для відновлення надійності електропостачання великих обласних центрів до рівня, який був в енергосистемі до повномасштабного вторгнення, треба більше часу.

В інших регіонах обмежень у мережах Укренерго, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.

Де найскладніша ситуація

В Укренерго інформують, що складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту. Зокрема, 14 березня було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на Донеччині, а також на Херсонщині.

На Одещині Укренерго завершило аварійно-відновлювальні роботи й там тривають роботи з підвищення надійності живлення.

Також продовжуються відновлювальні роботи на всіх об'єктах Укренерго, які пошкоджені російськими атаками.

Водночас станом на 15 березня в Україні працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання.

В Укренерго заявили, що відновлено роботу одного з енергоблоків електростанцій, що дещо збільшило доступний обсяг генеруючих потужностей в енергосистемі. Також триває незначний імпорт електроенергії.