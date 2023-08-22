В Украине военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам, – Резников

Алексей Резников сообщил, что территориальные центры комплектации перейдут на более серьезную цифровизацию. Это произойдет уже этой осенью.

Детали министр обороны рассказал на Международном ветеранском форуме, сообщает 24 Канал. Кроме того, Резников подчеркнул, что в Украине военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам.

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Все реестры, которые есть, будут автоматически заходить в базу, и в ТЦК у каждого гражданина будет меньше поводов ходить по коридорам, только когда непосредственно необходимо там появиться,

– говорится в сообщении.

Ожидают, что уже где-то к середине осени удастся выйти на более серьезную цифровизацию Центров комплектации, бывших военкоматов. Резников подчеркнул, что в настоящее время минобороны – на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией.

Зеленский выступил на ветеранском форуме

На ветеранском форуме выступил президент Владимир Зеленский. Украинский лидер подчеркнул, что продолжается работа 24 на 7, чтобы украинские воины получили лучшее в мире оружие. Результатом недавних визитов украинского лидера в страны-союзницы стали по меньшей мере 4 оборонных пакета.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что в этом году была основана новая политика героев.