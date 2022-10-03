Военным ВСУ хотят разрешить ездить за границу во время войны

Украинские военные могут получить возможность выезжать за границу во время войны. Предоставить военным соответствующее право предлагают в Верховной Раде.

Такой законопроект в парламенте зарегистрировала депутатская группа "Партия "За майбутнє". Предлагается предоставить военным право выезда за границу с целью навестить членов семьи путем уже предусмотренного в действующем законодательстве дополнительного отпуска для военнослужащих во время военного положения.

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Инициатор законопроекта нардеп Сергей Рудык

Инициатор документа, народный депутат Сергей Рудык заявил, что военнослужащие – это едва ли не единственная категория граждан, наиболее заслуживающая права выезда за границу.

Многие из них добровольно ушли в ВСУ, месяцами находились "на нуле" и во время отпуска должны получить возможность встретиться со своими семьями, находящимися за границей. Подобные поездки станут для них своеобразной психологической реабилитацией и мощным стимулом для борьбы в войне за независимость. Также это единственная категория, которая не нуждается в унизительных "денежных залогах" или других формах гарантирования своего возвращения в Украину. Но все вернутся с гораздо более сильной мотивацией бороться против оккупантов,

– написал Рудык в фейсбуке.

Как пояснил нардеп, законопроект предусматривает, что во время военного положения военнослужащие ВСУ, другие категории, непосредственно принимавшие участие в мерах обеспечения обороны Украины, в течение не менее 90 дней имеют право использовать отпуск для выезда за границу с целью навестить кровно родных или по браку.

Также Рудык отметил, что законопроект определяет порядок предоставления военнослужащим таких отпусков.

"Вычисление продолжительности такого отпуска происходит без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно, но не более четырех суток в один конец", – заявил он.

Сообщается, что предоставление военнослужащим отпусков осуществляется при одновременном отсутствии не более 5% общей численности военнослужащих соответствующего подразделения.

Кроме того, предполагается, что для всех категорий военнослужащих, принимавших участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины выслуга лет для назначения пенсий и стажа работы осуществляется на льготных условиях из расчета один месяц службы за три месяца работы. Сейчас такая норма предусматривает определение стажа в формате "месяц за три" только для участвовавших в ООС военнослужащих,

– резюмировал нардеп.

В Украине продлили военное положение

В августе президент Владимир Зеленский решил продлить военное положение и мобилизацию в Украине до 21 ноября.

После этого Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине на 90 дней. Также депутаты поддержали продление мобилизации.

Положения военного положения предусматривают запрет на выезд из Украины львиной части военнообязанных в возрасте 18 – 60 лет.

1 октября президент Владимир Зеленский отменил осенний призыв на срочную военную службу. Также глава государства отложил осеннюю демобилизацию.

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