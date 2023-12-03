Россия снова атакует "Шахедами": в некоторых областях – воздушная тревога
Россия активизировала свои атаки ударными дронами по территории Украины. На этот раз оккупанты запустили их из Крыма.
В Воздушных силах известили об угрозе новой атаки беспилотниками типа "Шахед" в 19:28.
Воздушные силы пишут: "Новая группа "Шахедов" – на Херсонщине! Вектор движения – Николаевщина!" Воздушные силы сообщили, что они двигаются на Кропивницкий. Местные каналы сообщили, в области раздались взрывы. Ранее писали, что в воздушное пространство региона вошли "Шахеды" В Харькове объявили отбой ракетной опасности В Кировоградской области также была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили, что ударные дроны зашли в воздушное пространство Николаевской области. Вектор движения – северо-западный! Мониторинговые каналы написали, что группа "Шахедов" 3-5 штук двигалась в направлении Николаевской области. Также покраснела Харьковская область. Воздушные силы сообщили об угрозе ракетный удар в области. Из-за угрозы новой атаки в Херсонской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу. Мониторинговые каналы пишут, что дроны пролетели по Херсонской области и двигаются дальше. Также есть информация, что они пролетели в Бериславский район Николаевской области.
"Шахеды" в Кировоградской области
В Николаевской области взрывы
– говорится в сообщении.
Известно о группе "Шахедов"
В Харькове – ракетная опасность
В нескольких областях объявили тревогу
Воздушные силы пишут: "Новая группа "Шахедов" – на Херсонщине! Вектор движения – Николаевщина!"
Воздушные силы сообщили, что они двигаются на Кропивницкий.
Местные каналы сообщили, в области раздались взрывы. Ранее писали, что в воздушное пространство региона вошли "Шахеды"
В Харькове объявили отбой ракетной опасности
В Кировоградской области также была объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы сообщили, что ударные дроны зашли в воздушное пространство Николаевской области.
Вектор движения – северо-западный!
Мониторинговые каналы написали, что группа "Шахедов" 3-5 штук двигалась в направлении Николаевской области.
Также покраснела Харьковская область. Воздушные силы сообщили об угрозе ракетный удар в области.
Из-за угрозы новой атаки в Херсонской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу. Мониторинговые каналы пишут, что дроны пролетели по Херсонской области и двигаются дальше. Также есть информация, что они пролетели в Бериславский район Николаевской области.