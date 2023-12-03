Россия снова атакует "Шахедами": в некоторых областях – воздушная тревога

3 декабря 2023, 21:15
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Россия активизировала свои атаки ударными дронами по территории Украины. На этот раз оккупанты запустили их из Крыма.

В Воздушных силах известили об угрозе новой атаки беспилотниками типа "Шахед" в 19:28.

 

22:27, 03 декабря

Воздушные силы пишут: "Новая группа "Шахедов" – на Херсонщине! Вектор движения – Николаевщина!"

21:59, 03 декабря

"Шахеды" в Кировоградской области

Воздушные силы сообщили, что они двигаются на Кропивницкий.

21:41, 03 декабря

В Николаевской области взрывы

Местные каналы сообщили, в области раздались взрывы. Ранее писали, что в воздушное пространство региона вошли "Шахеды"

21:40, 03 декабря

В Харькове объявили отбой ракетной опасности

21:25, 03 декабря

В Кировоградской области также была объявлена воздушная тревога.

21:21, 03 декабря

Воздушные силы сообщили, что ударные дроны зашли в воздушное пространство Николаевской области.

Вектор движения – северо-западный!
– говорится в сообщении.

21:16, 03 декабря

Известно о группе "Шахедов"

Мониторинговые каналы написали, что группа "Шахедов" 3-5 штук двигалась в направлении Николаевской области.

21:03, 03 декабря

В Харькове – ракетная опасность

Также покраснела Харьковская область. Воздушные силы сообщили об угрозе ракетный удар в области.

20:40, 03 декабря

В нескольких областях объявили тревогу

Из-за угрозы новой атаки в Херсонской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу. Мониторинговые каналы пишут, что дроны пролетели по Херсонской области и двигаются дальше. Также есть информация, что они пролетели в Бериславский район Николаевской области.

Автор: Вікторія Кульженко