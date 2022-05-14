В Украине возобновят работу камеры фиксации нарушений ПДД
Источник:МВД Украины
В Украине возобновят работу автоматические камеры фиксации нарушений ПДД. Камеры начнут снова работать уже с 16 мая.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
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В Украине возобновят работу камеры фиксации нарушений ПДД
Фиксация нарушений ПДД – это одна из составных частей обеспечения безопасности граждан, а также один из показателей общей цивилизованности государства. Поэтому камеры в Украине снова заработают. Но не везде.
Камеры не будут работать на временно оккупированных территориях. Сейчас они проходят тестирование и с понедельника заработают даже в тех населенных пунктах, которые раньше были оккупированы российской армией,
– подчеркнул министр внутренних дел.
Также он отметил, что подразделения Нацполиции, которые были вовлечены в отпор вооруженной агрессии России, в тех регионах, где это возможно, уже возвращаются к выполнению непосредственно полицейских функций, например патрулирования.
Где заработают камеры с 16 мая
По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого, с начала войны камеры автоматической фиксации были выключены в основном по стратегическим целям.
- Киев
- Белая Церковь
- Винница
- Кривой Рог
- Сумы
- Житомир
- Хуст
- Мукачево
- Ивано-Франковск
- Полтава
- Тернополь
- Хмельницкий
- Кропивницкий
- Одесса
- Кременчуг
- Черкассы
- Черновцы
- Чернигов
- Луцк
- Львов
- Киевская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Полтавская и Ровненская области
Сейчас заработают 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях.
В Киевской области на 50% уменьшили количество блокпостов
Военная администрация Киева приняла решение вполовину уменьшить количество блокпостов в области. Все для пропускной способности дорог Киевской области.
По словам главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, все сооружения блокпостов переместили на обочину дорог, чтобы они не препятствовали передвижению транспорта. Он отметил, что в любой момент военные смогут восстановить сооружения блокпостов и работу на них.
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