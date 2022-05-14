В Украине возобновят работу автоматические камеры фиксации нарушений ПДД. Камеры начнут снова работать уже с 16 мая.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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В Украине возобновят работу камеры фиксации нарушений ПДД

Фиксация нарушений ПДД – это одна из составных частей обеспечения безопасности граждан, а также один из показателей общей цивилизованности государства. Поэтому камеры в Украине снова заработают. Но не везде.

Камеры не будут работать на временно оккупированных территориях. Сейчас они проходят тестирование и с понедельника заработают даже в тех населенных пунктах, которые раньше были оккупированы российской армией,

– подчеркнул министр внутренних дел.

Также он отметил, что подразделения Нацполиции, которые были вовлечены в отпор вооруженной агрессии России, в тех регионах, где это возможно, уже возвращаются к выполнению непосредственно полицейских функций, например патрулирования.

Где заработают камеры с 16 мая

По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого, с начала войны камеры автоматической фиксации были выключены в основном по стратегическим целям.

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Сейчас заработают 128 камер, расположенных в 20 городах и 10 областях.

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