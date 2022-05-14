Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Головне Рідні захисників Маріуполя звернулися до лідера КНР і втрати окупантів: основне за 80 день війни

В Україні відновлять роботу камери фіксації порушень ПДР

Фіксація порушень правил дорожнього руху – це одна зі складових частин забезпечення безпеки громадян, а також один із показників загальної цивілізованості держави. Через це камери в Україні знову запрацюють. Але не всюди.

Камери не працюватимуть на тимчасово окупованих територіях. Наразі вони проходять тестування і з понеділка запрацюють, навіть, у тих населених пунктах, які раніше були окуповані російською армією,

— наголосив міністр внутрішніх справ.

Також він зазначив, що підрозділи Нацполіції, які були залучені у відсічі збройній агресії Росії, у тих регіонах, де це можливо, уже повертаються до виконання безпосередньо поліцейських функцій, наприклад, патрулювання.

Де запрацюють камери з 16 травня

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, з початку війни камери автоматичної фіксації були вимкнені здебільшого із стратегічною метою.

Київ

Біла Церква

Вінниця

Кривий Ріг

Суми

Житомир

Хуст

Мукачево

Івано-Франківськ

Полтава

Тернопіль

Хмельницький

Кропивницький

Одеса

Кременчук

Черкаси

Чернівці

Чернігів

Луцьк

Львів

Київська, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Полтавська та Рівненська області

Наразі запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях.

На Київщині на 50% зменшили кількість блокпостів

Військова адміністрація Києва прийняла рішення в половину зменшити кількість блокпостів в області. Все задля пропускної здатності доріг Київської області.