В Украине будут временно ограничивать свет для бизнеса и промышленности

В Украине будут подавать электричество с ограничениями для бизнеса и промышленных потребителей.

24 Канал пишет со ссылкой на Укрэнерго, что ограничения будут действовать временно 13 ноября.

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Что известно об ограничении света

Ограничения будут действовать в течение дня (13 ноября – 24 Канал). Вечером, после устранения замечаний к работе оборудования – ограничения будут отменены,

– заявили в Укрэнерго.

Там объяснили, что отключение применяют из-за:

краткосрочного снижения мощности маневровой генерации,

существенного уменьшения объемов импорта электроэнергии.

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В Укрэнерго объяснили, что никаких ограничений для бытовых потребителей применять не будут. Однако бизнес призвали активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд, чтобы избежать вынужденных ограничений.

Стоит заметить, что накануне Укрэнерго сообщило, что 13 ноября на Прикарпатье и Волыни вводят графики ограничений мощности для предприятий из-за дефицита в энергосистеме.