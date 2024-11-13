24 Канал пише з посиланням на Укренерго, що обмеження діятимуть тимчасово 13 листопада.

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Що відомо про обмеження світла

Обмеження діятимуть упродовж дня (13 листопада – 24 Канал). Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання – обмеження будуть скасовані,

– заявили в Укренерго.

Там пояснили, що відключення застосовують через:

короткострокове зниження потужності маневрової генерації,

суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії.

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В Укренерго пояснили, що жодних обмежень для побутових споживачів не застосовуватимуть. Проте бізнес закликали активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень.

Варто зауважити, що напередодні Укренерго повідомило, що 13 листопад на Прикарпатті та Волині запроваджують графіки обмежень потужності для підприємств через дефіцит в енергосистемі.