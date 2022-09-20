На украинские корабли будут наносить награды за успехи в бою: какие именно

В Украине ввели знаки боевых достижений, изображающих успехи личного состава корабля во время ведения боевых действий на море. Эти знаки были разбиты на несколько категорий.

Командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа своим приказом утвердил изменения в "Руководство по морской культуре на кораблях Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины". В частности, эти изменения предполагают нанесение знаков боевых достижений личного состава корабля во время боевых действий на море.

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Какие знаки ввели за достижения на море

Знаки разделили на две отдельные категории:

за успешные боевые действия (операции),

за уничтожение вражеской техники



Знаки за уничтожение вражеской техники / Инфографика АрмияInform

Знаки за успешные боевые действия и операции / Инфографика АрмияInform

Куда будут наносить новые знаки

Знаки за успешные боевые действия или операции экипажи наносят на крыльях ходового мостика (при наличии Почетного знака отличия "За мужество и отвагу").

А знаки за уничтожение вражеской техники наносят на верхнем ярусе надстройки и выглядят как силуэт уничтоженной вражеской техники.

Кроме этого, обновленное Руководство по морской культуре предусматривает, что в случае поражения цели корабельной артиллерийской установкой при управлении резервным способом знак наносят на кожух ствола в виде полосы.

Изменениями предусмотрено, что в случае награждения Почетным отличием "За мужество и отвагу" управления бригады (дивизиона) стилизованное изображение размещается на всех кораблях, катерах, судах бригады (дивизиона).

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