"Сливала" координаты наших аэропортов и складов: суд наказал российскую агентку "Победу"

Украинская контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну предательницу. Ею оказалась жительница Житомирской области, которая помогала врагу.

Как уточнили в СБУ, злоумышленницу задержали в Житомирской области в ходе спецоперации украинской контрразведки еще в июне 2022 года.

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Она собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений сил обороны на северном направлении. В зоне "особого внимания" российской агентки находились железнодорожные маршруты перевозки военной техники и боеприпасов ВСУ через территорию региона.

Кроме того, среди основных ее задач было обнаружение:

логистических складов с артиллерийским вооружением,

аэродромов возможного базирования украинской боевой авиации

По данным следствия органов безопасности, предательницей оказалась жительница одного из поселков Житомирской области. После начала полномасштабного вторжения ее завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки, избравший для нее оперативный псевдоним "Победа".

Какое наказание получила предательница

Жительницу Житомирщины обвинили по статье о государственной измене. Приговором суда женщина приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как СБУ борется с вражескими агентами

2 ноября в Луганской области разоблачили глубоко законспирированную шпионку ФСБ. Она пыталась проникнуть в СБУ и стать "двойным агентом".

В тот же день в Харьковской области разоблачили бывшего сотрудника координационного штаба Управления СБУ. Он согласился на сотрудничество со спецслужбами России. Захватчики пообещали, что он и его семья будут в безопасности при оккупации региона.

Украинские правоохранители 30 октября задержали приспешника российских оккупантов на Днепропетровщине. Он фотографировал позиции украинских защитников. Перед ним стояли задачи от российских кураторов искать HIMARS, а также американские гаубицы М-777.

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