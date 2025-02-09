Элитные бригады объединятся в "Линию дронов": как новый проект усилит фронт

Полномасштабная война в Украине давно превратилась в войну дронов. В Украине запустят еще один проект, связанный с БпЛА.

В Украине заработает "Линия дронов", которая объединит лучшие подразделения аэроразведки для создания постоянной линии БпЛА. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Проект инициировал президент

Целью "Линии дронов" является объединить лучшие подразделения Сил беспилотных систем.

Опыт всех наших лучших будет масштабироваться,

– сказал Зеленский.

Этот проект позволит использовать БпЛА в войне с Россией еще эффективнее. Кроме этого, это усилит украинских воинов и поможет сохранять их жизни.

Президент также отметил, что говорится о тех людях, которые пишут новую технологическую доктрину защиты Украины. По его словам, нужные решения приняты, а дроны производятся.

Какие подразделения примут участие

По словам министра обороны Рустема Умерова, первый этап проекта охватывает пять элитных полков и бригад:

20 отдельный полк "К-2"

429 полк "Ахиллес"

427 полк "РАРОГ"

414 бригада "Птицы Мадьяра"

Полк "Феникс" (бригада "Месть").

Он отметил, что в рамках проекта пехота и БпЛА объединяются в "единую ударную систему"