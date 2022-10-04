Российские солдаты массово сдаются в плен: подробности от украинской разведки

Частичная мобилизация в России проваливается. В разведке рассказали, что делать россиянам, которых призвали на службу в армии, чтобы спасти свои жизни.

О деталях сообщает представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Он также отмечает, что "горячие линии" проекта "Хочу жить" сейчас прорабатывают огромное количество заявок.

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Украинская разведка рассказала россиянам алгоритм действий, чтобы попасть в плен

Андрей Юсов разъяснил, как российские солдаты могут сдаться в плен Украине. Кроме этого, он рассказал, как россиянам избежать отправки на передовую, если их уже мобилизовали.

Представитель разведки подчеркнул, что в России уже выдали 100 тысяч повесток. Новых мобилизованных, скорее всего, отправят в самые опасные участки фронта, поэтому им стоит поторопиться и позаботиться о своей жизни.

Отметим, что в Украине работает государственный проект "Хочу жить". Он создан для российских военнослужащих, желающих сдаться в плен.

Мобилизированным россиянам предлагают сохранить свою жизнь, позвонив по телефону представителям украинского командования. Следует отметить, что за последние несколько недель на "горячие линии" проекта поступило более 2000 обращений.

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Шойгу заявляет, что Россия уже мобилизовала 200 тысяч человек

В России идет частичная мобилизация населения. Министр обороны Сергей Шойгу говорит, что в армию прибыли 200 тысяч новых солдат.

Их обучение планируют проводить на 80 полигонах и в 6 учебных центрах. Об этом сообщают российские СМИ.

Шойгу заверил, что срочники, которые сейчас служат в Украине, после демобилизации "смогут уехать домой". И добавил, что россияне, набранные на осеннем призыве, "будут направлены в подразделения, не вовлеченные в "спецоперацию".

Первые мобилизованные россияне уже на передовой: смотрите видео: