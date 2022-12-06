Украина вернула тела еще 49 павших защитников

В Украину вернули тела около 5 десятков погибших защитников Украины. Несмотря на это, власти делают все, чтобы найти локации размещения еще не найденных тел наших военных.

Эту информацию 6 декабря сообщил Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко. По его данным, с 21 мая удалось вернуть тела уже 827 защитников, отдавших свою жизнь за независимость Украины.

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Что известно о возвращении защитников

Сегодня (6 декабря – 24 канал) состоялась очередная передача тел героев – в Украину вернули 49 погибших. Сейчас, совместно с силовыми структурами, делаем все возможное для возвращения тел защитников,

– заявил Олег Котенко.

Он поблагодарил всех, кто присоединяется к этим сверхсложным процессам, ведь для родных наших военных очень важно достойно попрощаться с ними.

Куда обращаться родным пропавших без вести

Уполномоченный по пропавшим без вести рассказал, куда обращаться родным. В частности, если военный считается пропавшим без вести, то есть горячая линия: 0800339247.

Также сообщить о пропавших можно лично Уполномоченному по телефону: 0907920126.

Кроме того, в выходные дни можно писать сообщения на вайбер и в телеграм по номеру 095 896 04 21.

Возвращение украинских защитников: последние новости

Буквально 2 декабря Украине удалось вызволить из лап Кремля 50 защитников и защитниц. Среди них есть и защитники Мариуполя, а также военные, которые находились в Еленовке, где произошел теракт. Самому младшему бойцу – всего 19 лет.

Известно, что удалось вернуть 4 офицера и 46 военнослужащих из рядового и сержантского состава. Из них – 14 защитников Мариуполя, из которых 8 – защитники "Азовстали". Эксклюзивное видео возвращения украинских бойцов смотрите по ссылке.

Стоит заметить, что нашему государству удалось вернуть из плена 1 331 человека. Такие данные в Минобороны Украины опубликовали по состоянию на 2 декабря. Однако в ведомстве объяснили, что государство будет работать над вопросом до тех пор, пока Украина не освободит всех наших людей.

До сих пор в российском плену находятся тысячи украинских военнослужащих. Возвращения домой ожидают только более 2 тысяч защитников "Азовстали".