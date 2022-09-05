Три беспилотника Bayraktar, на которые собирал Притула, уже доставили в Украину

Украина уже получили три беспилотника типа Bayraktar, на которые собирал деньги волонтер Сергей Притула. Также в Украине уже Bayraktar, на который собирали в Литве.

В Baykar Makin рассказали, почему передали Украине беспилотники

Об этом сообщил гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар. По его словам, три беспилотника Bayraktar TB2, которые турецкая компания Baykar Makina пообещала бесплатно передать нашей стране, уже доставлены в Украину.

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Украина получила турецкий беспилотник в рамках сбора средств в Литве.

Мы поставили в Украину Bayraktar из литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar из акции Притулы. Они уже в Украине,

– сказал Байрактар.

Гендиректор Baykar Makina прокомментировал сбор средств на покупку турецких беспилотников в Украине. Байрактар отметил, что турецкая компания хотела присоединиться к этой акции, потому приняла решение не брать денег за эти беспилотники.

Как украинцы собрали деньги на Bayraktar

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