Три беспилотника Bayraktar, на которые собирал Притула, уже доставили в Украину
Источник:"Укринформ"
Украина уже получили три беспилотника типа Bayraktar, на которые собирал деньги волонтер Сергей Притула. Также в Украине уже Bayraktar, на который собирали в Литве.
В Baykar Makin рассказали, почему передали Украине беспилотники
Об этом сообщил гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар. По его словам, три беспилотника Bayraktar TB2, которые турецкая компания Baykar Makina пообещала бесплатно передать нашей стране, уже доставлены в Украину.
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Украина получила турецкий беспилотник в рамках сбора средств в Литве.
Мы поставили в Украину Bayraktar из литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar из акции Притулы. Они уже в Украине,
– сказал Байрактар.
Гендиректор Baykar Makina прокомментировал сбор средств на покупку турецких беспилотников в Украине. Байрактар отметил, что турецкая компания хотела присоединиться к этой акции, потому приняла решение не брать денег за эти беспилотники.
Как украинцы собрали деньги на Bayraktar
- Сергей Притула 22 июня объявил, что открывает сбор средств на три Bayraktar на нужды ВСУ. За неделю нужно было собрать более полумиллиарда гривен.
- Но уже за первые 10 часов было собрано 141 миллион гривен. По состоянию на 9 утра 23 июня украинцы собрали 296 миллионов гривен. На третий день акции сбор средств был закрыт.
- За три дня украинцы собрали 600 миллионов гривен, поэтому было решено приобрести сразу 4 беспилотника Bayraktar.
- Однако в Baykar заявили, что не примут оплату за беспилотники. Там заявили, что воодушевлены тем, как объединились украинцы и решили подарить беспилотники Украине.
- За собранные средства фонд Сергея Притулы приобрел уникальный спутник компании ICEYE.
- Относительно Литвы, там неравнодушные собрали более 5 миллионов евро на Bayraktar для Украины. В июле литовцы передали Украине беспилотник.
- В сети уже появилось видео, как украинские воины уничтожают оккупантов благодаря Bayraktar от Литвы.
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