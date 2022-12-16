В Украине идет безумное потепление до +14 градусов: прогноз погоды на 17 декабря

Погода в Украине в субботу, 17 декабря, будет теплой, но с большим количеством осадков. Из-за гололеда на дорогах и налипания мокрого снега синоптики объявили первый уровень опасности.

Особенно дождить будет на Западе и в части северных регионов. Вместе с тем в южных областях столбики термометров покажут до +14 градусов.

Важно Несколько областей Украины покроют затяжные дожди

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Запад и в течение всего дня небо будет облачным. Весь день сильный снег, который к вечеру должен ослабеть. Температура воздуха будет составлять -1...+1 градус. На Востоке Также будет облачная погода. Утром сильный дождь днем ослабеет и к приходу вечера кончится. Однако там будет гораздо теплее, столбики термометров покажут +8...+10 градусов.

Облачно будет и на Севере. Днем будет идти дождь. Воздух прогреется до +2…+4 градусов. Значительно теплее будет на Юге – до 12…+14 градусов. Однако осадки обещают и там.

В Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью будет идти дождь. Температура воздуха будет составлять +1...+3 градуса.

Синоптики объявили первый уровень опасности

Синоптики Укргидрометцентра предупредили о гололеде и налипании мокрого снега. Кроме того, на Западе и юго-востоке будет сильный туман, видимость составит всего 200 – 500 метров.



Синоптики объявили первый уровень опасности / Фото Укргидрометцентра

Прогноз погоды в городах

Ужгород – +2...+4

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +3...+5

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – +1...+3

Винница – +6...+8

Одесса – +12...+14

Николаев – +10...+12

Херсон – +12...+14

Симферополь – +17…+19

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +2...+4

Сумы – +3...+5

Полтава – +8...+10

Днепр – +9...+11

Запорожье – +10...+12

Донецк – +8...+10

Луганск – +8...+10

Харьков – +7...+9

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на 17 декабря / Фото Укргидрометцентра