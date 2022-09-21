В Украине двигаются заморозки: каким регионам приготовиться
21 сентября 2022 , 15:56Читати новину українською
Источник:Укргидрометцентр
Синоптики прогнозируют похолодание на 23-24 сентября. Спасатели предупреждают о заморозках в нескольких регионах.
С нуля до трех градусов мороза прогнозируют ночью 23 сентября в западных и северных областях Украины. А уже в субботу, 24 сентября, похолодание ощутят и в центральной части государства. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Спасатели предупреждают об угрозе
В ГСЧС сообщили о первом, желтом уровне опасности.Обратите внимание! При желтом уровне возможна угроза для людей, инфраструктуры и окружающей среды. Поэтому эксперты рекомендуют быть внимательными и следить за сообщениями о возможном усложнении погодных условий.
Украину накроет антициклон: что известно
- Ухудшение погоды в Украине прогнозировалось с 21 сентября. По данным синоптиков, надвигается антициклон .
- На высокогорье Карпат ожидается дождь с мокрым снегом.
- В части областей дождь будет по меньшей мере до понедельника, 26 сентября.