В Украине двигаются заморозки: каким регионам приготовиться

Синоптики прогнозируют похолодание на 23-24 сентября. Спасатели предупреждают о заморозках в нескольких регионах.

С нуля до трех градусов мороза прогнозируют ночью 23 сентября в западных и северных областях Украины. А уже в субботу, 24 сентября, похолодание ощутят и в центральной части государства. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Интересно Мороз, снег и ограниченная видимость: как сейчас выглядит высокогорье Карпат

Спасатели предупреждают об угрозе

В ГСЧС сообщили о первом, желтом уровне опасности.

Украину накроет антициклон: что известно

Ухудшение погоды в Украине прогнозировалось с 21 сентября. По данным синоптиков, надвигается антициклон .

На высокогорье Карпат ожидается дождь с мокрым снегом.

В части областей дождь будет по меньшей мере до понедельника, 26 сентября.

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При желтом уровне возможна угроза для людей, инфраструктуры и окружающей среды. Поэтому эксперты рекомендуют быть внимательными и следить за сообщениями о возможном усложнении погодных условий.