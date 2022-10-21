Украина получила радиолокационную станцию для системы ПВО IRIS-T: со временем будет еще

Вооруженные Силы Украины получили радиолокационную станцию TRML-4D. Она необходима для немецкой системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Соответствующую информацию сообщила немецкая компания Hensoldt 21 октября. Станция TRML-4D может обнаруживать и отслеживать разные типы воздушных целей – до 1500 единиц в диапазоне 250 километров.

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В Украину передали станцию для IRIS-T

В рамках заказа компании Diehl Defence (производителя IRIS-T) на сумму в 2 миллиона евро один из радаров TRML-4D уже поставлено Украине, а еще три будут поставлены в течение нескольких месяцев,

– сообщила компания.

В Hensoldt объяснили, что радиолокационная станция TRML-4D:

использует новейшую радиолокационную технологию AESA;

способна выявлять, отслеживать и классифицировать разные типы воздушных целей;

в частности, включая малые, быстрые, низколетящие или маневрирующие крылатые ракеты и самолеты, а также вертолеты, которые зависают в воздухе.

IRIS-T прошел боевое крещение в Украине

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат на брифинге в Media Center Ukraine 21 октября рассказал, что немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T, который получила Украина, уже себя показал во время последних обстрелов россиян.

Крайние обстрелы, которые у нас были: IRIS-T показала себя очень с хорошей стороны. Эта информация о боевом крещении этого комплекса и проверке его боеспособности и результативности в боевых условиях – прошла. Эта информация будет передана немецкой стороне, которая будет учитывать ее,

– заявил Юрий Игнат.

Спикер объяснил, что не может сообщить, как и где работает система, ведь IRIS-T – это цель номер один для врага, как и HIMARS. Также спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил вспомнил, что:

в ближайшие месяцы мы получим еще несколько пусковых установок;

комплекс имеет 8 пусковых контейнеров;

то есть даже одна установка, оснащенная восемью ракетами, является достаточно мощным средством, которое может уничтожать воздушные цели: крылатые ракеты и летящие на нас в последнее время беспилотники.

Украина ожидает IRIS-T

Следует вспомнить, что Украина от Германии должна получить четыре системы IRIS-T. Предварительно известно, что две системы поступят в 2022 году, еще две – в начале 2023 года. Одна система уже поступила в Украину в октябре 2022 года.

IRIS-T представляет собой зенитный ракетный комплекс, у которого есть охлаждающая инфракрасная головка самонаведения. Он уничтожает самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Дальность его действия достигает 40 километров и 20 километров в высоту, головка самонаведения захватывает цели с 20 километров.

12 октября министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, что началась новая эра ПВО в Украине, ведь система IRIS-T из Германии уже прибыла, вскоре должны быть и NASAMS из США.

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