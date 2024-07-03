Председатель Генассамблеи ООН впервые за почти 30 лет прибыл в Украину и встретился с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннисом Фрэнсисом. Это произошло в рамках первого за почти 30 лет визита в Украину Председателя Генассамблеи.

Глава государства рассказал, в частности, о ситуации на фронте и критическом состоянии энергосистемы Украины. В свою очередь Фрэнсис подтвердил дальнейшую солидарность ООН с Украиной.

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Среди обсуждаемых вопросов – ядерная безопасность

Владимир Зеленский отметил устойчивую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны Генассамблеи.

"Спасибо за поддержку первого Саммита мира и итогового коммюнике. Одним из практических результатов Саммита может стать новая резолюция по ядерной безопасности и безопасности ядерных объектов Украины с акцентом на Запорожской АЭС. Проект такой резолюции Украина в ближайшее время вынесет на рассмотрение Генассамблеи", – сказал гарант государства.

Председатель Генассамблеи ООН воочию увидел последствия агрессии России против Украины, что, по его словам, дало возможность понять потребности Украины. В то же время он отметил необходимость соблюдения всеми членами ООН Устава и отметил устойчивость и мужество украинцев.

Президент Украины встретился с главой Генассамблеи ООН: смотрите видео