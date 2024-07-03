Глава держави розповів, зокрема, про ситуацію на фронті та критичний стан енергосистемі України. Своєю чергою Френсіс підтвердив подальшу солідарність ООН з Україною.

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Серед обговорених питань – ядерна безпека

Володимир Зеленський відзначив стійку підтримку територіальної цілісності та суверенітету України зі сторони Генасамблеї.

"Дякую за підтримку першого Саміту миру й підсумкового комюніке. Одним із практичних результатів Саміту може стати нова резолюція щодо ядерної безпеки та безпеки ядерних об’єктів України, з акцентом на Запорізькій АЕС. Проєкт такої резолюції Україна найближчим часом винесе на розгляд Генасамблеї", – сказав гарант держави.

Голова Генасамблеї ООН на власні очі побачив наслідки агресії Росії проти України, що, за його словами, дало можливість зрозуміти потреби України. Водночас він наголосив на необхідності дотримання всіма членами ООН Статуту та наголосив на стійкості та мужності українців.