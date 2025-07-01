В Украину прибыл спецпредставитель президента США Кит Келлог

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог 14 июля прибыл в Украину. В рамках его визита планируется обсуждение усиления сотрудничества между украинской стороной и США.

А также защиты украинцев от российской агрессии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

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Что известно о визите Келлога в Украину?

Руководитель Офиса Президента поздравил в Украине спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога. Он отметил, что сейчас есть много тем для разговоров по обороне, укреплению безопасности, оружии, санкциях, защите украинцев и усилению сотрудничества между Украиной и США.

Ермак подчеркнул, что Россия не хочет прекращать огонь. Он также отметил, что мир через силу – это принцип Дональда Трампа и Украина поддерживает этот подход.

Кит Келлог прибыл в Украину: видео из соцсетей Андрея Ермака

Отметим, что ранее спецпредставитель президента США провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам главы государства, во время него удалось обсудить поставки оружия и усиление ПВО, ведь на фоне увеличения российских атак это один из приоритетов.

Кроме этого, политики говорили и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и локализацие в Украине.

Во время разговора стороны также сфокусировались на санкционном давлении. Президент отметил, что необходимы более жесткие ограничения против российской энергетики и вторичные санкции против покупателей российской нефти.