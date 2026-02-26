Укр Рус
24 Канал Главные новости В Украину вернули еще 1000 тел погибших
26 февраля, 13:50
2
Обновлено - 14:12, 26 февраля

В Украину вернули еще 1000 тел погибших

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • В Украину вернули 1000 тел погибших в рамках репатриационных мер.
  • Идентификацией погибших будут заниматься эксперты вместе с представителями правоохранительных органов.

В четверг, 26 февраля, состоялись репатриационные мероприятия. Так, в Украину вернули 1000 тел павших. По данным российской стороны, они принадлежат украинским защитникам.

Об этом проинформировали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Что известно о новом этапе репатриации? 

1000 тел (останков) погибших вернули в Украину в рамках репатриационных мероприятий. 

В дальнейшем следователи правоохранительных органов вместе с экспертами специализированных учреждений Украины проведут все необходимые меры по идентификации погибших. 

В Украину вернули 1000 тел погибших: смотрите фото коордштаба

Репатриацию удалось осуществить благодаря скоординированной и эффективной совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам, пропавших без вести подразделений Сектора безопасности и обороны Украины.

В очередной раз выражаем искреннюю признательность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий, 
– говорится в сообщении коордштаба. 

Когда были предварительные обмены?

  • 29 января 2026 года в рамках репатриационных мероприятий Россия передала Украине 1000 тел погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. 

  • В тот же день Украина вернула России 38 тел погибших окупантов, среди которых было тело российского военного, переданное ранее во время предварительного обмена. 

  • Стоит отметить, что подобная репатриация состоялась 20 ноября предыдущего года – тогда также вернули 1000 тел, которые Россия указала как принадлежащие украинским защитникам.