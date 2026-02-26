В Украину вернули еще 1000 тел погибших

В четверг, 26 февраля, состоялись репатриационные мероприятия. Так, в Украину вернули 1000 тел павших. По данным российской стороны, они принадлежат украинским защитникам.

Об этом проинформировали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Что известно о новом этапе репатриации?

1000 тел (останков) погибших вернули в Украину в рамках репатриационных мероприятий.

В дальнейшем следователи правоохранительных органов вместе с экспертами специализированных учреждений Украины проведут все необходимые меры по идентификации погибших.

В Украину вернули 1000 тел погибших: смотрите фото коордштаба

Репатриацию удалось осуществить благодаря скоординированной и эффективной совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам, пропавших без вести подразделений Сектора безопасности и обороны Украины.

В очередной раз выражаем искреннюю признательность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий,

– говорится в сообщении коордштаба.

Когда были предварительные обмены?