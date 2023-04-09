В Украину в ближайшее время поступят ЗРК Patriot и Samp-T, – Игнат

Партнеры Украины продолжают поддерживать ее в борьбе с российскими оккупантами. В ближайшее время ВСУ должны получить зенитно-ракетные комплексы ЗРК Patriot и Samp-T.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 канал.

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ВСУ скоро получат ЗРК Patriot и Samp-T

Игнат рассказал, что Силы обороны Украины в скором времени получат от партнеров зенитно-ракетные комплексы Patriot и Samp-T.

Patriot и Samp-T в ближайшее время должны войти в Украину. Было объявлено, что два месяца будут учиться наши специалисты. Ожидаем, что они появятся,

– заявил спикер Воздушных сил ВСУ.

Ранее он рассказывал, что в батарею Patriot входит командный пункт, где будут находиться операторы. Также там есть радар, видящий цели на сотни километров. Комплекс имеет до 8 пусковых установок.

"Имеем дальность работы установки – 150 километров по аэродинамическим целям. Это – самолеты, крылатые ракеты, вертолеты. 150 – 160 километров. Теперь можно прикинуть, как расположить 8 пусковых, чтобы они работали эффективно и перекрывали определенный участок фронта или важные стратегические объекты", – отметил военный.

Как в случае с IRIS-T и NASAMS, для обучения на Patriot выбрали молодых специалистов, имеющих боевой опыт, владеющих иностранными языками и способных быстро овладеть такими установками. Ранее на освоение современных систем ПВО у украинских военных уходило несколько недель.

Возможности ЗРК Patriot / Инфографика 24 канал

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Кратко о ЗРК SAMP-T

ЗРК SAMP-T – это противоракетная система обороны, предназначенная для защиты поля боя и важных объектов, таких как аэропорты и морские порты, от:

крылатых ракет,

пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов,

тактических баллистических ракет.

SAMP-T разворачивается в сугубо оборонных целях для защиты населения, сил и территории стран НАТО. Такое развертывание является взвешенным мероприятием, лежащим в основе коллективной обороны Североатлантического союза.

По словам Игната, FSAF SAMP-Т должен позволить Украине защитить себя от атак беспилотников, ракет и российской авиации, прикрывая значительную часть украинской территории.

Представитель Воздушных сил отметил, что, как и Patriot, SAMP-T способны поражать крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и БпЛА на расстоянии до 150 километров.